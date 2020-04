F1-wereld in rouw na overlijden legende: "De racingwereld zal nooit meer hetzelfde zijn"

Jenson Button was zeer emotioneel door het verlies van Moss. Hij publiceerde dan ook een mooie tekst op Twitter. "De racingwereld zal nooit meer hetzelfde zijn. Ik ga jouw kennis, onze gesprekken en jouw humor missen."

Ook Lewis Hamilton had kort iets te zeggen over Moss. "Ik ga de momenten die we samen meegemaakt hebben, niet vergeten. Ik ben dankbaar voor alles dat ik met jou heb mogen beleven."

I’m going to miss our chats, your knowledge, your jokes, your help, your direction, your infectious smile and seeing you push whatever you drove to the max even in your 80’s. Rest well Stirling. The racing World will not be the same. My heart goes out to his wonderful wife Susie pic.twitter.com/uOWgcK19vX