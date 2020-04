🎥 Zo ziet het vernieuwde circuit van Zandvoort eruit, Verstappen mocht zich al een keer uitleven

Op 19 maart werden nog maar eens enkele GP's uitgesteld, waaronder die van Zandvoort. Die zou normaal gezien plaatsvinden op 3 mei.

Heel F1-minnend Nederland had zondag 3 mei met grote stip in de agenda aangeduid, want dan zou het Formule 1 circuit het vernieuwde parcours van Zandvoort hebben aangedaan. Het coronavirus gooide echter roet in het eten.

Of de Grote Prijs op Nederlans grondgebied alsnog gereden zal worden is een groot vraagteken. Als de race definitief wordt afgeblazen weten we niet hoe het parcours er uitziet. Of toch wel? Op onderstaand filmpje wordt het vernieuwde parcours voorgesteld met een drone.

We kunnen ons al inbeelden hoe het Oranje-legioen tekeer zal gaan als Max Verstappen in zijn bolide voorbij scheurt. De Nederlander heeft het parcours al getest, maar dan zonder publiek.