Rijders van Amerikaans Formule 1-team stemmen in met loonsverlaging

Nadat eerder al vier andere teams economische maatregelen aankondigden, is het nu de beurt aan nummer vijf. Ook Haas zoekt naar manieren om de kosten te drukken in deze periode. Dat moet gebeuren met loonsverlaging voor de rijders en personeel op verlof te sturen.

Haas stuurt het personeel dat aan de slag was in de fabriek in Engeland met verlof. Zij kunnen beroep doen op de regels van de Britse overheid, die het mogelijk maken om technische werkloosheid aan te vragen en zo nog tachtig procent van hun oorspronkelijke loon te ontvangen.

Doordat alle fabrieken dicht zijn, is er geen werk voor monteurs en technici. Ook de twee vaste rijders van het team blijven niet buiten schot. Op de website van de Formule 1 staat te lezen dat de Fransman Romain Grosjean en de Deen Kevin Magnussen akkoord zijn gegaan met een salarisvermindering.

Vorig jaar eindigde Haas op een negende plaats bij de constructeurs. Het beste resultaat dat één van hun rijders liet optekenen, was de zesde plek van Magnussen in de GP van Australië.