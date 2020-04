Formule 1-legende Stirling Moss op zijn 90ste overleden

Eén van de grote figuren uit de Formule 1-geschiedenis heeft ons verlaten. Stirling Moss was tussen '48 en '62 actief in de autosport. Liefst meer dan tweehonderd races wist hij in totaal te winnen. Op zijn negentigste is hij overleden.

Van zijn in totaal 212 overwinningen behaalde Moss er 16 in de Formule 1. Geregeld deed hij in de kampioenschappen ook mee voor de wereldtitel. Ook echt wereldkampioen worden, was hem echter nooit gegund.

Moss werd wel vier keer vicewereldkampioen. Daarnaast eindigde hij nog eens drie keer derde. Moss was een Brit in hart en nieren. Zo hield hij er zich ook aan om in elke race aan de start te verschijnen in een Britse wegen. Na zijn carrière dook hij geregeld op in de media.

Hoewel die wereldtitel nooit op zijn palmares is gekomen, is Moss dus wel degelijk één van de legendes uit de Formule 1. Ook Stoffel Vandoorne heeft op sociale media zijn eer betuigd nadat het nieuws over Moss' overlijden aan het licht kwam.