Voormalig wereldkampioen F1 klopt Montoya en wint virtuele Legends Trophy race

Het virtuele racen zit in de lift nu voorts alle sportactiviteiten stilliggen. Esports bestaat natuurlijk al langer, bijvoorbeeld in de vorm van The Race All-Star Series. De eerste race van het virtuele kampioenschap is al gereden en werd gewonnen door Jenson Button.

In de Race All-Star Series nemen piloten met een rijk verleden in de autosport het virtueel tegen mekaar op. In de eerste Legend Trophy Race legde Jenson Button, in 2009 wereldkampioen in de Formule 1, beslag op de pole, voor Andy Priaulx.

Eens de race op gang kwam nam Button meteen afstand van Priaulx, die in de openingsronde op het virtuele circuit van Sebring in de VS ingehaald werd door Juan Pablo Montoya. De Colombiaan is net als Button eeen voormalig F1-rijder.

Terrein goedmaken op Button lukte echter niet. De Brit was zo onbedreigd op weg naar de overwinning en liet achteraf op sociale media weten hoeveel plezier hij aan de virtuele race had beleefd.