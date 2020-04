Charles Leclerc, Alexander Albon en tal van andere racers maken zich op voor simrace... net als Thibaut Courtois

Er zijn er die de smaak van het virtueel racen goed te pakken hebben. Bij Charles Leclerc is dat geen wonder: de eerste keer dat de Monegask meedeed, won hij meteen. Ook opvallend is dat Rode Duivel Thibaut Courtois al eens deelnam en nu ook gaat meedoen aan een simrace.

Er wordt zelfs een heus simracekampioenschap op poten gezet. Drie avonden zullen de deelnemers met mekaar de strijd aangaan over een totaal van zes races. Opnieuw kruipen heel wat Formule 1-rijders in de simulator: Charles Leclerc, Alexander Albon, Lando Norris, George Russell, Antonio Giovinazzi en Nicholas Latifi. Leclerc en Albon vertegenwoordigen de topteams als rijders van respectievelijk Ferrari en Red Bull. Andere racers komen allemaal uit de Formule E Formule 2 en Formule 3. Er is dus slechts één vreemde eend in de bijt: de voetballer (doelman) Thibaut Courtois. Uitkijken hoe hij zich tegen al dat racegeweld staande kan houden. Het gaat overigens niet enkel om het plezier en de eer. Bedoeling is ook om zeker 100 000 euro in te zamelen voor coronapatiënten.