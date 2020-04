Al vierde F1-team dat zijn medewerkers op technische werkloosheid plaatst

Het begin van het Formule 1-kampioenschap is nog niet in zicht en dus komen verschillende teams met maatregelen om de huidige moeilijke periode te overbruggen. Eerder deden Williams, McLaren en Racing Point dat al. Nu is Renault aan de beurt.

Williams, McLaren en Racing Point plaatsten een deel van hun personeel op technische werkloosheid om zo de uitgaven te beperken zolang de coronacrisis doet. Ook Renault heeft besloten diezelfde maatregel te nemen. Het Franse team doet daarvoor beroep op de sociale zekerheid in Groot-Brittanië. Dat komt omdat Renault een race-afdeling heeft in het Engelse Enstone. De Britse overheid garandeert bij technische werkloosheid dat werknemers nog tachtig procent van hun loon kunnen ontvangen. Er is wel een plafond van 2500 Britse pond, wat overeenkomt met 2850 euro. Meer dan dat kan een deel van het Renault-personeel momenteel dus niet verdienen.