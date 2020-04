Team van Vandoorne en concurrentie moeten minder diep in de buidel tasten

Ook de autosport blijft niet gespaard van de coronacrisis. In verschillende klassen zijn heel wat races reeds geannuleerd en er zijn ook economische gevolgen. In de Formule E probeert men aan dat laatste wel iets te doen.

Het is immers een klasse die nog niet zo heel lang geleden in het leven geroepen is, sinds 2014. Daarom is het nu alle zeilen bijzetten opdat de deelnemende teams deze moeilijke periode kunnen overleven en ook nadien nog in de Formule E actief kunnen blijven.

Daarom hebben de FIA en de organisatoren van de Formule E een reeks maatregelen aangekondigd die de kosten moeten drukken. Zo is bijvoorbeeld de intrede van de Gen2 EVO-wagen uitgesteld. Door de genomen maatregelen zouden de ontwikkelingskosten voor de verschillende teams moeten halveren. Ook voor het Merceds-team van Stoffel Vandoorne dus.