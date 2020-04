Baas van de FIA wil crisis aanwenden om budgetten te verlagen in F1: "Moeten nederig zijn"

Jean Todt, de baas van de FIA, realiseert zich dat er onverstandig hoge bedragen rondgaan in de F1. Vrijdag komen de directeurs van alle teams samen om de financiële status te bespreken, maar volgens Todt zal er alleszins ingekrimpt moeten worden.

Jean Todt zit al lang in het wereldje, als ex-teammanager van Ferrari, maar hij zat in een ver verleden ook in de WRC en 24 uur van Le Mans. Als voorzitter van de FIA trekt hij nu aan de alarmbel omtrent de hoge bedragen die rondgaan in het circuit.

"Bij elke crisis zijn er enorm veel slechte dingen, maar ook een paar goede. Het goede van deze crisis is dat we de Formule 1 beter kunnen maken in de toekomst. We zijn op vlak van kosten op een onverstandig hoogtepunt gekomen, dat kunnen we nu aanpakken", aldus Todt bij de website Motorsport.

"Het is voor een fabrikant nu niet prioritair om zijn voorbestaan in de Formule 1 te redden, ze hebben andere dingen aan hun hoofd", beseft de Fransman. Mogelijk wordt er vrijdag dus serieus gesnoeid in de budgetten van de teams.