Geen F1-race in Canada in juni: tal van GP's nog wel kandidaat voor nieuwe datum

De start van het Formule 1-seizoen wordt steeds verder opgeschoven. Na eerdere annulaties was de GP van Canada mogelijk de eerstvolgende race, maar ook die zal niet op het aangeduide moment kunnen doorgaan vanwege het coronavirus.

Zo zijn er al liefst 9 van de in totaal 22 wedstrijden in het Formule 1-kampioenschap uitgesteld. De Canadezen zouden wel graag de race in Montréal op een latere datum nog organiseren. Het gaat dus om uitstel, niet om een afgelasting.

Ook bij andere geannuleerde GP's is er nog altijd de wens om een nieuwe datum te krijgen en zien ze het niet zitten om hun volgende editie zomaar op te schuiven naar het volgende seizoen. Met name in Bahrein, China en Nederland willen ze zeker nog de F1-wereld ontvangen. Dat zorgt ervoor dat de kalender wel eens propvol kan zitten vanaf het moment dat er effectief geracet kan worden.