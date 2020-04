Prachtig van Mercedes: eerste beademingstoestellen kunnen geleverd worden

Nu het Formule 1-seizoen toch stilligt, kunnen teams misschien hun technologie inzetten in de strijd tegen corona. Bij Mercedes hebben ze er alleszins al hun schouders onder gezet. Het kan de eerste zelf geproduceerde beademingstoestellen nu gaan leveren.

Mercedes had eerder al laten weten dat het duizenden beademingstoestellen zou produceren voor coronapatiënten die last hebben van kortademigheid. Snel kwamen al positieve berichten naar buiten over het verloop en de snelheid van die producten.

Er was zelfs sprake van productie van zo'n toestel in één week tijd. Uiteindelijk heeft het zo'n twee weken geduurd om de eerste toestellen klaar te krijgen. De Britse gezondheidszorg zal deze week de eerste exemplaren in handen krijgen.

ONTWERP OPENBAAR

Het gaat om aangepaste versies van CPAP-beademingstoestellen. Mercedes gaat binnenkort ook de ontwerpplannen openbaar maken.