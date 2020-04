Akkoord tussen teams krijgt navolging: verlenging winterstop goedgekeurd

Om nog enig vooruitzicht te houden op een volwaardig Formule 1-seizoen, is de shutdown die anders in de zomer doorgaat een winterstop geworden. Die duurt dit jaar minstens 21 dagen. Daarover is nu volledige goedkeuring.

Was deze maatregel dan al niet in kannen en kruiken? De verschillende teams waren het hierover alleszins al eens. Ook de Formule 1 Strategy Group en de commissie waren hier voorstander van. Enkel de World Motor Sport Council moest zich hier nog over uitspreken.

WINTERSTOP VAN MAART TOT EVENTUEEL MEI

Dat is inmiddels gebeurd en ook deze sluit zich aan bij de eerdere overeenkomsten. De winterstop in de Formule 1 wordt dus gehouden in de maanden maart, april en mogelijk ook nog in mei. De lengte van deze periode kan variëren van 21 tot 35 dagen.

Gedurende deze periode dienen de verschillende fabrieken dus te sluiten. In andere seizoenen sluit de fabriek normaal slechts twee weken.