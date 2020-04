Williams komt met maatregel op de proppen om crisis aan te kunnen

Bij Williams, één van de traditieteams, is men er zich van bewust dat het geen evidentie zal zijn om de huidige crisis zonder kleerscheuren door te komen. Daarom heeft men een financiële maatregel genomen om het team wat meer te ontlasten.

Dat komt uiteraard neer op het minder uitkeren van lonen. Voor de rijders valt het vdorlopig nog relatief mee: wel moeten ze twintig procent van hun loon inleveren. Het zijn de Brit George Russell en de Canadees Nicholas Latifi die bij Williams de F1-zitjes innemen.

NA CRISIS IEDEREEN WEER VOLTIJDS AAN DE SLAG

Voor een deel van het personeel is het erger. Dat wordt tijdelijk op non-actief geplaatst. Een situatie die zeker zal aanhouden tot eind mee. Williams onderstreept wel dat het deze beslissing net neemt om te garanderen dat na enige tijd iedereen opnieuw voltijds aan de slag kan.

Het is het tweede team in de Formule 1 dat zijn personeel vraagt om op zijn minst in te leveren. Eerder ging ook McLaren al tot die maatregel over.