Toekomst vier F1-renstallen onzeker: "Virus zeer bedreigend voor onze raceklasse"

In verschillende landen zal men nog geduld moeten oefenen eer het van het coronavirus af is. De vraag zal ook zijn: wat dan? Hoe gaat bijvoorbeeld de Formule 1 eruit zien in het post-coronatijdperk? Kunnen alle teams in de tussentijd overleven?

McLaren-baas Zak Brown heeft daar grote twijfels over. "Dit virus kan een verwoestende uitwerking op de teams hebben en is daardoor zeer bedreigend voor de toekomst van onze raceklasse", is Brown niet bijzonder optimistisch in een gesprek met de BBC.

Elk team dat wegvalt, dreigt nu moeilijk opgevangen te kunnen worden. "Als we dit probleem niet goed aanpakken, kunnen er vier renstallen verdwijnen. Het is dan nog maar de vraag in deze crisistijd of er andere partijen klaar staan om de opengevallen plaatsen in te nemen."

MAXIMAAL BUDGET

Brown stelt voor om het maximale budget voor renstallen terug te schroeven naar een bedrag tussen de 100 en de 125 miljoen euro. Nu bedraagt dat 175 miljoen euro. De verschillende teams gaan wel met mekaar in gesprek om dat bedrag effectief te verlagen.