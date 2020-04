Ferrari-rijder Leclerc vlamt ook op virtueel circuit, Vandoorne kaapt ereplaats weg

Steeds meer grote namen zijn gebeten door het virtueel racen, het alternatief voor geannuleerde F1-wedstrijden. In de virtuele race van Australië deed Charles Leclerc voor het eerst mee en de Monegask won meteen. Stoffel Vandoorne werd zesde.

Heel wat namen die anders wel eens konden verzamelen op de F1-grid, deden nu mee aan deze online race. Naast Leclerc en Vandoorne vonden ook Albon, Giovinazzi, Latifi, Norris en Russell het de moeite waard. Leclerc had met een tweede positie op de virtuele grid ook een goede startplaats verworven.

Het grote opkomende talent van Ferrari is in de F1 enkel tevreden met het allerhoogste en dat is blijkbaar ook het geval in het virtuele gebeuren. Hij ging meteen voorbij polesitter Lundgaard en liet vervolgens de rest ver achter zich.

PLAATSWINST VOOR VANDOORNE

Lundgaard en Russell vervolledigden het podium. Ook Vandoorne deed het prima. Onze landgenoot moest starten vanop plaats tien, maakte een vroege pitstop en rukte daarna nog op naar de zesde plaats.