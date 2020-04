Vandoorne haalt er best zijn agenda bij: races in Spa en Le Mans kennen nieuwe datum

Door de huidige coronacrisis moet er in alle sporten stevig gepuzzeld worden aan de kalender. Dat is in de autosport niet anders. Zo werden uithoudingsraces als de 6 Uur van Spa en de 24 Uur van Le Mans eerder al uitgesteld. Er is nu een nieuwe datum vastgelegd.

De FIA is van plan om het WK uithouding op 15 augustus te laten hervatten, indien mogelijk. Dat zou het dan meteen doen met een wedstrijd in België. Op die dag midden augustus zou de 6 Uur van Spa moeten kunnen doorgaan. Met de 24 Uur van Le Mans was een iconische race eveneens aan uitstel toe. Die wedstrijd zal nu ruim een maand na de race in Spa plaatsvinden. Op 19 en 20 september zal er geracet worden op het circuit van Le Mans. Stoffel Vandoorne werd vorig jaar in beide races derde. ACHT MANCHES IN TOTAAL Het WK uithouding is dit jaar herleid tot acht manches en zou moeten eindigen op 21 november met een race in Bahrein. Het laatste event dat is kunnen plaatsvinden, ging door in de VS.