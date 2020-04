Stuart Pringle, directeur van het F1-circuit in Silverstone, heeft een opvallend idee: "Verschillende races organiseren op het circuit"

Er zijn al heel wat F1-wedstrijden geschrapt of geannuleerd door het coronavirus en dus liggen er enkele ideeën op tafel om het F1-seizoen te redden. Stuart Pringle, directeur van het F1-circuit in Silverstone, heeft zelfs een opvallend idee.

Volgens Het Nieuwsblad kwam circuitdirecteur Stuart Pringle tot een opvallend idee. Veel F1-teams liggen namelijk vlakbij het circuit van Silverstone en daardoor is hij op het idee gekomen om verschillende races te organiseren op het circuit.

Zo denkt Pringle zelfs aan een race in tegengestelde richting. "Een vreemde gedachte is het niet. We hebben wel een licentie nodig, maar er zijn in deze periode nu eenmaal buitengewone beslissingen nodig", aldus Pringle.