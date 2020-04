Opvallend: Bernie Ecclestone wordt op 89(!)-jarige leeftijd voor de vierde keer vader

Opvallend nieuws uit de Formule 1-wereld. Bernie Ecclestone wordt namelijk op 89-jarige leeftijd voor de vierde keer vader. Zijn vrouw is ruim 40 jaar jonger. Ecclestone is de voormalige baas van de Formule 1.

Bernie Ecclestone heeft opnieuw van zich laten horen. De 89-jarige Brit zal, volgens Sporza, namelijk voor de vierde keer vader worden. Zijn vrouw, de Braziliaanse Fabiana die ruim 40 jaar jonger is, is in verwachting. Het wordt het eerste kindje voor Ecclestone bij de Braziliaanse.

Hij heeft namelijk al twee huwelijken gehad en daarin heeft hij drie kinderen gekregen. De voormalige baas van de Formule 1 gaf meer uitleg bij het Zwitserse Blick. "Sinds ik gestopt ben, hadden we tijd genoeg om te oefenen", klinkt het.