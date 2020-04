Seizoensbegin MotoGP valt helemaal in het water: zesde annulatie van een race al een feit

De motorsport ziet al zijn kampioenschappen heel andere vormen aannemen door de huidige coronacrisis. Bij de wagens werden al tal van races uitgesteld en ook bij de motoren is dat het geval. De MotoGP is al toe aan zijn zesde annulatie.

De GP van Frankrijk, die in de MotoGP voorzien was voor 17 mei, wordt uitgesteld. Er zal dus op het circuit van Le Mans nog niet meteen geracet kunnen worden. Het MotoGP-seizoen zal nu ten vroegste eind mei kunnen beginnen, maar waarschijnlijk zal ook dat nog te vroeg zijn. Zeker omdat die eerstvolgende mogelijke race de GP van Italië is.

Onlangs werd ook de GP van Spanje uitgesteld. Zo zijn in totaal al zes races die niet op de geplande datum kunnen doorgaan. De seizoensopener in Qatar is zelfs definitief afgelast. De GP's van Thailand, de Verenigde Staten en Argentinië zijn uitgesteld en kregen al een nieuwe datum toegewezen.