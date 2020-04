Aston Martin gaat met eigen team beginnen in de Formule 1

Voorlopig ligt ook in de Formule 1 zo goed als alles stil, maar er is wel al opvallend nieuws met betrekking tot volgend seizoen. Dan zal Aston Marton één van de vaste merken zijn in de koningsklasse van de autosport. Het gaat Racing Point overnemen.

Aston Martin was de voorbije jaren al enigszins acteif in de F1 als partner van Red Bull, maar gaat in 2021 dus met een eigen team beginnen. "De aandeelhouders van Aston Martin gaven hun goedkeuring voor een fondsenwerving van 536 miljoen pond", klinkt het in een mededeling.

LAWRENCE STROLL ALS STERKE MAN

Bijna de helft van die som zal voorzien worden door een investeringsgroep rond Lawrence Stroll. Die wordt bestuursvoorzitter. Lawrence Stroll is de vader van F1-piloot Lance Stroll, die nu al voor Racing Point rijdt. De andere rijder in dienst van Racing Point is de Mexicaan Sergio Perez.

"Een merk met de stamboom en geschiedenis van Aston Martin moet op het hoogste niveau in de autosport actief zijn", laat Lawrence Stroll optekenen. "De F1 staat overal ter wereld in het middelpunt van de aandacht en we gaan hiervan gebruik maken om het merk Aston Martin in de kijker te zetten."