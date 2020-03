Red Bull-baas wou Max Verstappen op coronakamp sturen

Helmut Marko, baas van F1-renstal Red Bull, kwam vandaag in de Oostenrijkse televisie met een wel heel opmerkelijk verhaal naar buiten: Hij wou met heel de ploeg op trainingskamp om iedereen te besmetten met het coronavirus.

Volgens Marko zou het Red Bull-personeel dan allemaal tegelijkertijd besmet zijn en immuun zijn voor de ziekte als die later op het seizoen nog eens zou opduiken. "Het zou een kamp worden waar we mentaal en fysiek de tijd konden overbruggen. Dat zou ideaal zijn, want dit zijn erg jonge, sterke, gezonde mannen die dan goed voorbereid zouden zijn op het WK", reageert Marko bij de Oostenrijkse tv-zender ÖRF.

Geen risicoloze test want volgens specialisten is het helemaal niet zeker dat je immuun bent voor het coronavirus als je ervan genezen bent. Of Max Verstappen akkoord was met het idee, is ook nog niet duidelijk.

Stilleggen F1

De Oostenrijker was ook geen voorstander van het afgelasten van de GP van Australië, de eerste GP van het jaar. Volgens hem zouden de economische gevolgen voor de teams te groot zijn. Hij denkt nu aan een systeem waarin een GP slechts 2 dagen duurt, niet de gebruikelijke 3 dagen.

Ondertussen heeft de Oostenrijker zich wel neergelegd bij het besluit om de F1 stil te leggen voor onbepaalde duur: "Als we pas in januari een wereldkampioen hebben, dan is dat maar zo. Kortere weekends zorgen voor meer onvoorspelbaarheid tegen dezelfde kosten."