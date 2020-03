Mercedes heeft slechts korte periode nodig om beademingstoestel voor coronapatiënten te maken

De coronacrisis haalt het beste in de mensen naar boven en soms ook wel de meest negatieve kant. Er is enorm veel solidariteit. Anderzijds kan er bij momenten agressie optreden en doen wilde ideeën de ronde. Die uitersten zien we ook in de Formule 1.

Beginnen doen we met het goede nieuws. Onderzoekers, artsen en ingenieurs van Mercedes zijn er in één week tijd in geslaagd om een beademingstoestel te ontwikkelen. Kortademigheid is één van de meest voorkomende klachten bij coronapatiënten Via het toestel van Mercedes zouden die patiënten beter moeten kunnen ademen, zonder dat ze daarvoor aan een beademingsmachine moeten liggen. Mercedes baseerde zich op de reeds bestaande CPAP-toestellen, die in China en Italië al veelvuldig gebruikt werden in de strijd tegen het coronavirus. SCHRIL CONTRAST Een heel erg knappe inspanning van Mercedes om te zieke mensen die het virus hebben opgelopen te helpen. Het staat in schril contrast met het verhaal van Red Bull, dat naar verluidt overwoog zijn rijders bewust te smetten om ze zo immuun te maken.