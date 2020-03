🎥 Virtueel racen doet intrede in de Moto GP: Spaanse topper vlamt naar zege

Voorlopig moeten we het stellen zonder race-evenementen op de circuits. Het enige wat in de eerstvolgende maanden enigszins in de buurt komt, is virtueel racen. Na de Formule 1 en IndyCar is nu ook de MotoGP die weg ingeslagen, met een virtuele race in Mugello.

De ESports-evenementen zullen mekaar in de verschillende klassen nu wel opvolgen. Ook de MotoGP was dus aan de beurt. Honda (Marc en Alex Marquez), Suzuki (Alex Rins en Joan Mir) en Tech 3 KTM (Miguel Oliveira en Iker Lecuona) vaardigden voor de eerste virtuele race in de MotoGP een volledig team af. Vier andere teams stelden elk één rijder op. Nadat Quartaro en Vinales mekaar raakten, ging het tussen Alex Marquez en Bagnaia om de leidersplaats. Marquez won het pleit op dat moment en stond zijn positie nadien niet meer af. Esperaba que el debut en @MotoGP fuera diferente pero... primera victoria!! Debut soñado! 😃😂

I expected another @MotoGP debut but.. first win!! Dream debut! #StayAtHomeGP @MotoGPeSport pic.twitter.com/kjd8kHeanJ — Alex Márquez (@alexmarquez73) March 29, 2020 Bagnaia voerde de druk nog wel op naar het einde van de race toe, maar Marquez liet met zijn Honda de overwinning niet uit handen glippen. Bagnaia moest dus vrede nemen met plek twee, Vinales maakte het podium compleet.