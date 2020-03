Ferrari laat ballonnetje op met opties om F1-seizoen te redden, ook races in 2021 is mogelijkheid

Bernie Ecclestone riep reeds op om het volledige kampioenschap te annuleren, maar zover zijn ze bij de FIA nog niet. Ook de teams zullen wel iets te zeggen hebben over wat er uiteindelijk moet gebeuren, zeker de groteren. Ferrari-teambaas Mattia Binotto geeft een stand van zaken.

In een gesprek met Sky Italia geeft Binotto aan dat er meerdere mogelijkheden zijn om nog een behoorlijke kalender over te houden. "Er zijn verschillende opties. Denk bijvoorbeeld aan twee tot drie races in januari of het schrappen van vrije trainingen op vrijdag."

VOLLEDIGE VRIJHEID

Binotto blijft voorlopig geloven in een goed uitgebouwd kampioenschap. "Een waardige racekalender is van groot belang, niet alleen voor de sport en voor de show, maar ook voor de teams en organisatoren. We hebben de FIA dan ook de volledige vrijheid gegeven om een schema samen te stellen waarmee we zo snel mogelijk weer kunnen gaan racen."

Tijdens een Formule 1-seizoen vinden in principe alle races in hetzelfde jaar plaats, maar daar zou dit seizoen dus eventueel een uitzondering op kunnen zijn.