Bernie Ecclestone pleit voor volledige afgelasting van het F1-seizoen: "Zodat niemand domme afspraken gaat maken"

Wanneer gaan we nog eens een F1-race te zien krijgen? Het is een vraag waar niemand een antwoord op weet. Zelfs Bernie Ecclestone, de voormalige sterke man van de Formule 1, niet. Volgens hem is het zelfs beter het kampioenschap in zijn geheel af te gelasten.

"Ik denk dat we moeten stoppen met praten over het organiseren van races dit jaar", zegt Ecclestone in een gesprek met Reuters. "Dat is het enige wat je voor iedereen kan doen, zodat niemand domme afspraken gaat maken over wedstrijden die misschien niet plaats kunnen vinden." Dan zou er dus een streep gaan door het volledige Formule 1-seizoen. "Dat is onfortuinlijk, maar het is nu eenmaal niet anders." De CEO van de F1 liet onlangs nog optekenen een kampioenschap met 15 à 18 races te willen organiseren. "Ik zou heel verbaasd zijn als ze dat voor mekaar krijgen. Ik hoop het natuurlijk." Niemand weet wanneer deze coronacrisis zal eindigen Zijn realisme verhindert Ecclestone van er ook echt in te geloven. "Het grote probleem is dat je een promotor zover moet krijgen om een race te willen organiseren. Niemand weet wanneer deze coronacrisis zou eindigen."