Ook het beroemde Indy 500 wordt uitgesteld door het coronavirus

Voorlopig wordt het bekende Indy 500 uitgesteld door het coronavirus. De wedstrijd vindt normaal plaats in de Verenigde Staten op de Indianapolis Motor Speedway, maar als alles volgens plan verloopt, zal de wedstrijd in augustus doorgaan.

Normaal gezien zou de wedstrijd doorgaan in mei, maar het coronavirus strooit roet in het eten. In Amerika zorgt het virus voor heel wat problemen en daardoor is besloten om het bekende Indy 500 uit te stellen naar augustus.

Volgens Het Nieuwsblad zou Fernando Alonso dit jaar opnieuw deelnemen aan de wedstrijd, maar hij zal dus nog even geduld moeten hebben. De Spanjaard wil er alles aan doen om de Triple Crown te winnen.