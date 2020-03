Indy500 hoopt ook dit jaar meer dan 300000 toeschouwers te kunnen verwelkomen door andere datum

De Indy500 is elk jaar één van de grootste autosportevenementen ter wereld. Ook dit krijgt uiteraard te maken met de huidige coronacrisis. Om de editie van 2020 te redden, heeft men besloten om de Indy500 een andere plaats op de kalender te geven.

De eendagsrace op Speedway, Indiana, zou dit jaar normaal verreden worden op 24 mei. Dat is echter veel te vroeg om te kunnen doorgaan met het coronavirus dat nu volop aan het woeden is. Er moest dus een andere datum gevonden worden.

Dat is inmiddels nu ook gebeurd. De Indy500 staat nu ingepland op 23 augustus. Hopen maar dat het ergste deel van de crisis tegen dan al is overgewaaid en de race dus effectief kan doorgaan. In 1911 vond de race een eerste keer plaats. Vorig jaar kroonde de Fransman Simon Pagenaud zich tot winnaar.