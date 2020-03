U kan het opnemen tegen toppers uit de rallywereld en gooi doen naar Belgische titel

In alle sporten ligt de competitie momenteel stil, ook allerlei races moeten uitgesteld of afgelast worden. De organisatoren van het BK rally hebben een oplossing gevonden om iedereen toch van het racegevoel te laten blijven genieten. Er komt een virtueel BK.

Iedereen zal er aan kunnen deelnemen, van elke raceliefhebber tot de meest ervaren rijders van ons land. Een klepper als Sébastien Bedoret heeft al toegezegd. De regerende titelhouder Adrian Fernémont voelt er ook wel wat voor om mee te doen.

Ook u krijgt dus de kans om het tegen hen op te nemen en de Belgische titel te veroveren. Via het video game Dirt 2.0 zullen er vijf rally's georganiseerd worden, met telkens tien klassementsproeven. Wie aan het eind de beste is, is virtueel Belgisch kampioen rally.