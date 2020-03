Intriest verhaal: 75-jarige vader van manager gestorven aan coronavirus wegens gebrek aan ademhalingstoestellen

In de uiterste gevallen zorgt de uitbraak van het coronavirus voor enorm trieste verhalen. Oscar Haro is manager van LCR Honda in de MotoGP. Zijn beide ouders hebben positief getest op Covid-19. Zijn vader heeft de strijd tegen het virus reeds verloren.

Spanje is één van de door het coronavirus zwaarst getroffen landen. Niet alle materiaal is er voorhanden om iedereen die positief getest heeft te helpen. Bijgevolg is het voor de zorgverleners 'kiezen' wie ze kunnen redden en wie niet.

"Mijn vader begon op zijn veertiende te werken tot hij 65 was. Nooit vroeg hij om iets. Op woensdag had hij een beademingstoestel nodig om de dood te vermijden en het werd hem 'geweigerd'. Dit is het Spanje waarin we leven. Deze generatie heeft dit land opgebouwd en we laten ze achter om te sterven", doet Oscar Haro het verhaal van zijn familie in Marca.

MOEDER IN QUARANTAINE

Ondertussen zijn ze in de familie nog niet van het virus af. "Mijn moeder zit nog altijd thuis in quarantaine. Ze wil niet naar het ziekenhuis uit vrees dat ze haar ook laten sterven. Ik moest een infectiebevestiging ondertekenen om mijn ouders naar de eerste hulp te krijgen omdat er geen ambulances beschikbaar waren."

Het moet voor Haro verschrikkelijk zijn om een ouder zo te zien afzien, en zelfs te moeten afstaan. "Ik hoop dat er geen mensen meer sterven en dat niemand moet lijden zoals ik. Ik begrijp niet dat iemand zoals mijn vader overleden is omdat er geen beademingstoestellen zijn."