Formule 1 wil kampioenschap behouden en denkt aan totaal aantal races tussen 15 en 18

Sommige sporten zien door de uitbraak van het coronavirus een volledig seizoen in het water vallen. Zo'n scenario willen ze vermijden in de Formule 1. De doelstelling blijft om ook na alle annulaties een volwaardig kampioenschap over te houden.

In principe waren er in 2020 in totaal 22 Grote Prijzen voorzien. Het is nu al wel duidelijk dat die niet allemaal verreden zullen worden. Zes races zijn al uitgesteld en moeten op zoek naar een andere datum. Daarnaast zijn nog eens twee GP's afgelast. In Australië en Monaco zal er dit seizoen niet geracet worden.

ZOMERSTOP VERSCHOVEN

Als er zo te veel wedstrijden zouden komen die niet meer ingehaald worden, kan men de vraag stellen of er wel nog gewag kan gemaakt worden van een volledig seizoen. De F1 houdt daar voorlopig wel aan vast. Door de traditionele zomerstop nu te houden in maart en april, hoopt men tijd te hebben gekocht.

"We zijn vastbesloten om onze fans een WK-seizoen 2020 aan te bieden", zegt CEO Chase Carey op de site van de F1. "Als de situatie verbetert, zullen we klaar zijn om te racen." Er zouden dan nog tussen de 15 en de 18 Grote Prijzen moeten over blijven. De eerste race die voorlopig op het programma staat is de GP van Canada op 14 juni.