Vandoorne en Courtois 'rijden' ook in Bahrein

Nu er geen 'echte' Formule 1 wordt gereden, zoeken veel bekende sporters hun toevlucht tot virtuele parcours. Zo ook Stoffel Vandoorne en Thibaut Courtois.

Na de ‘Not the Aus GP’ van vorige week werd er afgelopen wekend opnieuw virtueel geracet. Deze keer ter vervanging van de uitgestelde Grote Prijs Formule 1 van Bahrein.

Naast de twee Belgen deden ook onder meer Formule 1-rijders Lando Norris en Nicholas Latifi en ex-Formule 1-rijders Nico Hülkenberg en Esteban Gutierrez mee.

De Hongaar Dani Bereznay van het e-sportsteam van Alfa Romeo, won net als vorige week. Vandoorne was betrokken bij een botsing tijdens de start maar werd zevende. Courtois eindigde als dertiende.

In de tweede race begonnen de piloten in omgekeerde volgorde. Vandoorne had een probleem met de verbinding en kon de race niet uitrijden. Courtois deed één plaatsje beter dan in rit één en werd twaalfde. E-sporter Cem Bolukbasi won.

Nadien werd nog een derde keer gereden. Vandoorne, Norris en Latifi verschenen opnieuw aan de start. Stoffel werd tweede, Guanyu Zhou van de Ferrari Driver Academy, won.