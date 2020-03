Nieuw uitstel van Formule 1 seizoen? GP van Baku (7 juni) komt in het gedrang

Onder normale omstandigheden waren we nu al twee GP's ver in het Formule 1 seizoen. Dat feestje ging echter niet door vanwege het coronavirus en nu is het nog meer dan twee maanden wachten op de eerste Grote Prijs.

De Grote Prijs van Australië stond als eerste op het programma en is de enige GP die tot dusver ook gecanceld is. De overige races tot en met 24 mei zijn 'uitgesteld'. Zes zijn het er in totaal: Bahrein, Vietnam, China, Nederland, Spanje en Monaco.

De eerstvolgende GP die nog niet werd uitgesteld is de GP van Baku. Die wordt van 5 tot 6 juni gereden in de hoofdstad van Azerbeidzjan. Nog meer dan twee maanden wachten dus, al is het ook niet zeker of die zal doorgaan. De GP wordt door verschillende internationale media in twijfel getrokken.

Moest Baku worden afgelast staat de eerstvolgende afspraak in Canada gepland. De GP van Montréal gaat door van 12 tot 14 juni.