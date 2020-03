Stefan Everts nog maar eens onder het mes en vreest ook voor coronavirus, zoon Liam zorgt wel voor lichtpuntje

Aan de lijdensweg van Stefan Everts lijkt maar geen einde te komen. De gewezen motorcrosslegende blijft nog altijd gevolgen ondervinden van zijn malaria-infectie. Hij kan wel genieten van de stappen die zoon Liam nu ook zet in de motorcross.

"Vorige week donderdag ben ik in Herentals opnieuw ­onder het mes gegaan", vertelt Stefan Everts in Gazet van Antwerpen. "De onderkant van mijn rechtervoet werd afgevijld. Dat was nodig omdat ik aan die voet geen tenen meer heb en mijn gewrichten alle druk moesten opvangen. Door een ­breder draagvlak te creëren zou ik minder pijn moeten hebben. Ook mijn linkervoet is bijgewerkt en mijn hielen zijn op­gekuist".

Dat betekent dus weer een periode van extra rust nemen. "Ik ga sowieso het huis niet uit, want ik ben extreem bang dat ik nu ook nog het coronavirus zou oplopen." Hoe is het voor Liam om zijn vader deze storm te zien meemaken? "Toen papa vorig jaar net uit het ziekenhuis kwam, was dat ­vreselijk. Hij zat onder de morfine en dat sloeg door op zijn gedrag. Ik herkende hem niet meer. Ik vond het moeilijk om hem te ­bezoeken."

Inmiddels is er ook goed nieuws, want de 15-jarige Liam begint het nu echt wel te maken in de motrocross. Begin deze maand won hij in de EMX125 in het Engelse Bassin. "Ik heb mijn eerste zege meteen aan mijn vader op­gedragen. Papa doet zo veel voor mij. Hij heeft vorig jaar ook zo veel afgezien. Dat is wel het ­minste wat ik voor hem kon doen."

Liam voelt wel de druk van de bekende familienaam. "Ik heb het daar héél moeilijk mee gehad. Ik dacht ook dat ik als 13-jarige wel eventjes al die ­18-jarige concurrenten naar huis zou rijden. Maar dat lukte ­uiteraard niet. Nu heb ik de knop omgedraaid. Ik probeer gewoon mijn ding te doen. Natuurlijk droom ik ervan om ooit wereldkampioen worden, maar alles op zijn tijd. Ik wil vooral mijn eigen voornaam maken."