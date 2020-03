Lewis Hamilton neemt beslissing over het al dan niet ondergaan van een test op het coronavirus

Wanneer je tot door uitmuntende sportieve prestaties uitgroeit tot een ster zoals Lewis Hamilton, kom je ook wel eens in contact met andere bekende personen. Doordat hij acteur Idris Elba en Sophie Trudeau, echtgenote van de Canadese premier ontmoette, rezen er vragen over zijn gezondheid.

Bij Elba en Trudeau is immers het coronavirus vastgesteld. Lewis Hamilton heeft op sociale media nu gereageerd op de hele zaak. "Er is wat speculatie geweest over mijn gezondheid, nadat ik op een event was waar later twee mensen positief getest hebben op het coronavirus. Ik wil jullie laten weten dat ik me gezond voel. Ik heb geen enkel symptoom en het is nu 17 dagen geleden sinds ik Sophie en Idris gezien heb."

Ook zij moeten voorlopig overigens niet panikeren. "Ik heb contact gehad met Idris en ben blij te vernemen dat hij ok is. Ik heb met mijn dokter gepraat en gedubbelcheckt of ik getest moet worden. De realiteit is dat er slechts een beperkt aantal tests beschikbaar is en er zijn mensen die het meer nodig hebben dan ik."

Hamilton gaat zichzelf dus niet laten testen op het coronavirus, maar dat betekent niet dat hij geen voorzorgen neemt. "Sinds de vrije training van vorige vrijdag geannuleerd werd, heb ik afstand gehouden van andere mensen en ben ik thuis in quarantaine gegaan."