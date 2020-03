Britse F1-teams stellen zich volledig ten dienste van volksgezondheid met productie in strijd tegen coronavirus

De eerstvolgende Formule 1-races laten nog wel even op zich wachten. Het biedt de gelegenheid aan de deelnemende teams in de koningsklasse van de autosport om zich op een andere manier nuttig te maken. Ook zij doen hun duit in het zakje in de strijd tegen het coronavirus.

De Formule 1-teams beschikken immers over een geweldige technologische knowhow. Enkele Britse ploegen hebben alvast hun akkoord gegeven om die te gebruiken om de volksgezondheid erop vooruit te helpen in deze coronacrisis. Het is wel niet bekend om welke teams het precies gaat. Het zou niet mogen verbazen als McLaren erbij is als één van de echte traditieteams. Men gaat zich vooral toeleggen op de fabricatie van ademhalingstoestellen. Omdat de F1-teams gespecialiseerd zijn in het snel ontwikkelen van producten, zijn ze ervan overtuigd dat ze op deze manier nu de overheid uit de nood kunnen helpen.