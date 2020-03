Na podiumplaats voor Vandoorne in 2019: één van meest prestigieuze races drie maanden opgeschoven

Vorig jaar stond Stoffel Vandoorne er heel mooi op het podium met SMP Racing. De eerstvolgende editie van de 24 Uur van Le Mans zal wat langer op zich laten wachten dan gepland, uiteraard ook vanwege het coronavirus.

De 24 Uur van Le Mans vindt doorgaans plaats in de maand juni. Aangezien Frankrijk momenteel in lockdown is en dus stevig getroffen wordt door het coronavirus, is dat wellicht te vroeg om zo'n race te kunnen organiseren. Het evenement moet dus enkele maanden opgeschoven worden.

RACEN OP 19 EN 20 SEPTEMBER

Er is reeds een andere datum gevonden voor deze prestigieuze wedstrijd. Er zal nu niet geracet worden op 13 en 14 juni. In plaats daarvan zou alles moeten doorgaan in het weekend van 19 en 20 september, net voor de start van de herfst.

De meest recente editie werd gewonnen door onder meer Fernando Alonso in de Toyota. Het team van Vandoorne eindigde in 2019 knap derde.