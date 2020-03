Kans bestaat dat ook Lewis Hamilton besmet is met het coronavirus

De kans bestaat dat Lewis Hamilton is besmet met het coronavirus. Hij had namelijk contact op een evenement voor het goede doel in Londen met Sophie Gregoire Trudeau en Idris Elba en gisteren maakte Elba bekend dat hij positief heeft getest op het coronavirus. Ook Trudeau heeft het virus opgelopen.

Lewis Hamilton was te gast op een evenement voor het goede doel in Londen. De F1-kampioen was in mooi gezelschap, want ook Sophie Gregoire Trudeau, de vrouw van de Canadese Eerste Minister, en Idris Elba, acteur, waren aanwezig.

Volgens Het Nieuwsblad kreeg Sophie Gregoire Trudeau na het evenement echter last van symptomen van het coronavirus en ze testte positief. Ook Elba testte gisteren positief. Aangezien Hamilton met beide in contact is geweest zal ook hij zich moeten testen.