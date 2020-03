Vandoorne zal deze lente niet schitteren op Spa-Francorchamps: race op Belgisch circuit uitgesteld

Zowel in de Formule E als in de Formule 1 valt er momenteel weinig actie te beleven. Als Stoffel Vandoorne eraan dacht om volgende maand nog eens een uitstapje te maken naar de WEC, is hij eraan voor de moeite. Ook in die categorie moet al een race uitgesteld worden.

En dan nog wel eentje dicht bij huis. De 6 Uren van Spa-Francorchamps stond op het programma van 23 tot 25 april. Wellicht zal de crisis rond het coronavirus dan in ons land nog niet helemaal achter de rug zijn. De race wordt dan ook uitgesteld. CIRCUIT SOWIESO GESLOTEN TOT 3 APRIL Dat heeft de organisatie bevestigd. Het WEC nam die beslissing na overleg met het AOC, de lokale partners en de Belgische autosportbond. Sowieso is het circuit van Spa-Francorchamps ook zeker afgesloten tot 3 april door de schorsing van alle sportactiviteiten tot die datum in ons land. Het WEC moest eerder ook al de race in Sebring afblazen. Vorig jaar was Stoffel Vandoorne nog één van de grote uitblinkers in Spa. De race werd toen begin mei verreden. Vandoorne eindigde met BR LMP1 op de derde plaats. De overwinning was toen voor de Toyota van onder meer Fernando Alonso.