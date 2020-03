Een tweede positief coronageval in de Formule 1

Zelfs als de GP van Australië was doorgegaan, was dat sowieso gebeurd zonder McLaren, aangezien een medewerker van het team positief testte op het coronavirus. Inmiddels heeft een tweede betrokkene bij de F1 het virus opgelopen.

De ongelukkige is een medewerker van bandenleverancier Pirelli. De persoon in kwestie was aanwezig in Melbourne om de GP van Australië voor te bereiden. Ook voor deze wedstrijd voorzag Pirelli de Formule 1 opnieuw van alle banden.

Het bleef tevergeefse moeite wegens de annulatie van de trainingen, kwalificaties en de race. Ondertussen zijn medewerkers wel blootgesteld aan mogelijk gevaar. De besmette werknemer van Pirelli is dus het tweede positieve coronageval in de Formule 1.