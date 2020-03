🎥 Vijf jaar Max Verstappen in F1: geweigerde teamorders, uithaal naar Ferrari en geweldige manoeuvres

We zullen nog even geduld moeten oefenen, maar wat is het uitkijken naar het moment waarop het nieuwe F1-seizoen van start kan gaan. Al was het maar omdat het het zesde jaar zal zijn van Max Verstappen in de koningsklasse. De Nederlander kent intussen het klappen van de zweep wel.

Max Verstappen werd altijd al als een toptalent beschouwd, maar kan inmiddels ook teren op toch al enkele jaren ervaring. Dat zou ertoe moeten leiden dat we de piloot in de eerstvolgende jaren op zijn best zien. Uitkijken of dat volstaat om met zijn Red Bull mee te doen voor de wereldtitel. In elk geval waren zijn vijf voorbije jaren ook al de moeite om te volgen.

In 2015 werd Verstappen de jongste vaste rijder ooit in de Formule 1 bij Toro Rosso. In Singapore weigerde hij om ploegmaat Sainz voorbij te laten, ondanks de teamorders. Het beste resultaat dat jaar was een vierde plaats in de GP's van Hongarije en Amerika. Hij toonde dus meteen zijn potentieel en de awards aan het einde van het jaar logen er niet om.

Rookie van het Jaar, Persoonlijkheid van het Jaar en Actie van het Jaar: allemaal gingen ze naar Verstappen. Die laatste prijs had Verstappen overigens te danken aan de manier waarop hij Felipe Nasr inhaalde tijdens de GP van België. De geweldige inhaalmanoeuvres zouden een handelsmerk worden van Verstappen. Alhoewel hij niet over de allersnelste wagen zou beschikken, kon hij zo toch zijn skills als coureur tonen.

Na in 2016 de eerste vier races nog voor Toro Rosso af te werken, stroomde Verstappen al door naar grote broer Red Bull. Zijn eerste race was meteen een schot in de roos, want in Spanje knalde Verstappen naar winst. Hij weet zich ook nog naar een vijfde plaats te rijden in de WK-stand.

De jonge Verstappen toont zich een lefgozer en dat wordt niet door iedereen geapprecieerd. Zo botst het wel eens met Vettel en Ricciardo. Voor zichzelf is het zoeken naar regelmaat. Er komen wel twee jaar na mekaar zeges in de GP van Mexico, wat hij ook zou verwezenlijken in Oostenrijk. Ook de GP's van Maleisië (2017), Duitsland (2019) en Brazilië (2019) staan inmiddels op zijn palmares.

Wat het voorbije seizoen ook opviel, is zijn uithaal naar Ferrari. "Dat krijg je als je stopt met valsspelen", zei Verstappen, toen Ferrari op een gegeven moment plots minder snel bleek dan eerder in het seizoen. Ook later bleven er stevige vermoedens aanwezig dat de Italiaanse renstal op onreglementaire wijze meer vermogen genereerde.

Het was dus niet uit de lucht gevallen wat Verstappen zei, maar het blijft wel een straffe uitspraak. Qua lef heeft hij nog niets ingeboet. Toch is hij op de baan al meer beheerst dan in zijn eerste jaren. Het zou ertoe moeten leiden dat Verstappen klaar is om het allerbeste uit zichzelf te halen. Op zijn 22ste kan hij al het etiket 'ervaren coureur' op zich geplakt krijgen.