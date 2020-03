Annulatie GP van Australië kwam er pas door telefoontje aan sterke man van één van de topteams

Ook in Melbourne valt voorlopig geen sportactiviteit te bespeuren, terwijl oorspronkelijk wel de GP van Australië op het programma stond. Die werd geannuleerd, maar dat had wel heel wat voeten in de aarde. Het besluit van Mercedes-baas Toto Wolff bleek bepalend.

Op Motorsport.com staat te lezen hoe men uiteindelijk tot een afgelasting is gekomen. Nadat McLaren zich wegens een positieve test op het coronavirus van een medewerker zich terugtrok, moesten de andere teams er zich over uitspreken of ze nog wilden racen. Haas en Williams onthielden zich. Mercedes, Red Bull, AlpaTauri en Racing Point waren wel bereid om ook zonder McLaren te racen. Ferrari, Alfa Romeo en Renault wilden net als McLaren niet racen. Met een stand van vier tegen vier kwam de beslissing bij Ross Brawn te liggen en die wilde op zijn minst de vrije trainingen al laten doorgaan. VERANTWOORDELIJKHEID Mercedes-baas Toto Wolff kreeg nadien echter een telefoontje van Ola Kallenius, CEO van moederbedrijf Daimler. Die drukte Wolff nog eens op het hart hoe groot de verantwoordelijkheid van Mercedes in deze was. Die laatste mocht wel het finale besluit nemen en schaarde zich dan toch ook bij de teams die niet wilden racen. Toen ook de overheid nog eens met ernstigere maatregelen kwam, lag het hele raceweekend in duigen.