Grote veranderingen in de Formule 1 door het coronavirus? "Het zal even opwindend zijn"

Ook in de Formule 1 zijn er heel wat problemen door het coronavirus. Zo zullen de eerste vier wedstrijden al zeker niet doorgaan. Volgens Ross Brawn, de Formule 1-directeur, moeten de supporters echter niet wanhopen.

Brawn denkt namelijk dat het een spannend F1-seizoen zal worden. "Er zijn misschien minder wedstrijden, maar het zal even opwindend worden als de voorbije seizoenen. Er zijn nog altijd mooie wedstrijden."

Volgens Brawn gaan ze misschien zelfs wat wedstrijden kunnen inhalen. "In augustus is er een traditionele pauze, dus die zou eventueel gebruikt kunnen worden om wedstrijden in te halen. Het is alleen afwachten wanneer we aan het seizoen kunnen starten", staat te lezen op Sporza.