Totale chaos in Melbourne: GP van Australië gaat dan toch niet door, boze fans aan gesloten poorten

Tot op het laatste moment heeft men getracht de start van het Formule 1-seizoen niet te moeten uitstellen, maar het komt er alsnog van. Het coronavirus spaart ook de GP van Australië niet. Er kan in Melbourne niet geracet worden deze week.

Er zijn inmiddels reeds meer dan honderd positieve coronagevallen in Australië. Onder meer Lewis Hamilton vroeg zich dan ook af waarom de race nog niet afgelast was terwijl in andere landen wel sportactiviteiten werden geannuleerd.

Uiteindelijk ging men ook in Melbourne over tot annulatie, al werd die beslissing wel pas genomen kort voor de vrije trainingen zouden beginnen. Gevolg: de fans waren al richting het circuit afgezakt en kwamen plots vast te staan voor grote poorten. Logisch dus dat zij 'not amused' waren.