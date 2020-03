Alles afgelast, maar F1 nog niet: wereldkampioen Lewis Hamilton kan het niet vatten

Overal ter wereld worden sportcompetities on hold gezet of zelfs helemaal afgelast. Formule 1 is een van de weinige events die nog wel doorgaan.

De Formule 1 wereld verzamelt in Australië voor het allereerste raceweekend van het nieuwe seizoen. Eerst zijn er de kwalificaties en zondag staat de GP van Australië op het Albert Park Street Circuit op het programma. Als het wegens coronamaatregelen niet wordt afgeblazen natuurlijk. Dat het nog niet is afgelast zorgt voor enige verwondering bij wereldkampioen Lewis Hamilton. "Ik vind het schokkend dat we met z'n allen in deze ruimte verzameld zitten en dat we hier überhaupt zijn", zei hij op een persconferentie samen met onder anderen Sebastian Vettel en Daniel Ricciardo. Overal ter wereld worden sportevenementen uitgesteld merkte de Brit op. "Iedereen reageert op de situatie. De Amerikaanse grenzen zijn dicht, de NBA stopt ermee. Maar wij gaan gewoon door", kon Hamilton het maar moeilijk vatten.