Corona of niet: start Formule 1-seizoen kondigt zich aan en dit mag u verwachten

De top vier uit het vorige seizoen zijn ook de namen waar in 2020 het meest van verwacht mag worden in de Formule 1: Max Verstappen, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas en Charles Leclerc. Zij gaan vanaf komend weekend opnieuw met mekaar de strijd aan.

Want het coronavirus heeft dan wel gezorgd voor afgelasting van de GP van China, ondertussen staat de GP van Australië nog altijd op het programma. Hier en daar heerst er nog twijfel, maar in principe zullen vrije trainingen, kwalificaties en de race gewoon doorgaan. En gaat het Formule 1-seizoen dus gewoon van start zoals voorzien. Wat mogen we dan verwachten?

Dezelfde drie topteams als vorige jaren alleszins. Waarbij Red Bull wellicht vooral met Verstappen zal meedoen voor de prijzen, het bij Ferrari nog moet blijken of Vettel klaar is voor een heropleving en Mercedes wellicht wel zeker op zijn twee rijders kan mikken. Want Bottas mag door de snelheid van de wagen ook nooit uit het oog verloren worden, maar Hamilton heeft een duidelijke streep voor en jaagt op zijn 7de wereldtitel.

BETROUWBAARHEID EEN ISSUE BIJ MERCEDES?

Mercedes stapelde de successen de voorbije jaren op en het ziet er niet naar uit dat het dit jaar aan snelheid moet inboeten. Hamilton kwam tijdens de testen in Barcelona wel een paar keer stil te staan met zijn wagen, maar bij Mercedes maken ze zich weinig zorgen over de betrouwbaarheid van de bolide.

Bij Ferrari lijken ze qua snelheid niet ver af te zitten van hun grote concurrent, maar een wagen afleveren die het Duitse merk over een seizoen lang voldoende kan kloppen, is nog iets anders. Leclerc sprokkelde in zijn eerste jaar bij de Italiaanse renstal meer punten dan Vettel en lijkt klaar om de nummer één-positie nu helemaal op te eisen. Tenzij Vettel nog één van zijn betere jaren in zijn mars heeft.

DRUK OPGEVOERD BIJ RED BULL

Bij Red Bull zien ze de druk opvoeren om Max Verstappen een wagen te geven waarmee hij niet enkel eens een paar races na mekaar kan winnen na een goede doorontwikkeling, maar ook echt voor de titel kan strijden. Dat heeft de Nederlander ook contractueel laten vastleggen. De continuïteit binnen het team lijkt een goede zaak en ook Albon heeft zijn potentieel in het slot van het vorige seizoen al laten zien.

Welke opvallendheden zijn er voor de rest zo nogal? De GP van Nederland maakt zijn terugkeer op de kalender en komt er als vierde race van het seizoen al snel aan. Bovendien ligt er in Zandvoort een gloednieuwe kombocht die erg steil is. Deze nieuwigheid zal de rijders wel warm maken om er het beste van zichzelf te geven.

KNALLEN ZE BIJ RACING POINT?

Voorts is het uitkijken welke teams en piloten zich kunnen manifesteren. Sergio Perez heeft laten weten dat zijn nieuwe Racing Point de beste wagen is waar hij al mee gereden heeft. Dan moet de Mexicaan samen met de rijders van Renault en McLaren toch een gooi kunnen doen naar de titel 'best of the rest'.