Coronavirus blijft woeden: nu ook motorrace in de States uitgesteld

De sportkalender gaat momenteel gebukt onder het coronavirus en ook de motorsport is geen uitzondering. Daarover bereikte ons eerder al nieuws wat betreft de Formule E, Formule 1 en de MotoGP. Die laatste racecategorie is nu een uitgestelde race rijker.

De rijders in de MotoGP staan ongetwijfeld vol ongeduld te wachten op de start van het nieuwe seizoen. Dat was voorzien voor voorbije zondag, maar de GP van Qatar is niet doorgegaan vanwege het coronavirus. De eerstvolgende race is de GP van Thailand op 22 maart. Daarna zou op 5 april de GP van de Verenigde Staten volgen.

VAN 5 APRIL NAAR 15 NOVEMBER

Maar wat blijkt: de motorrace kan op die dag niet doorgaan in Austin, Texas. Vanwege de uitbraak van het coronavirus is beslist om de race te verplaatsen richting het einde van het jaar. De nieuwe datum voor deze GP is 15 november. Dan zou alle commotie rond het virus al lang moeten zijn gaan liggen.

Het zijn lang niet enkel de motorrijders die hun plannen zien wijzigen wegens het coronavirus. Ook de autocoureurs ontsnappen er niet aan. In de F1 gaat de GP van China niet door en zal de GP van Bahrein plaatsvinden zonder publiek. De Formule E annuleerde races in Italië en China.