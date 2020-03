Vreemde aanblik straks in GP van Bahrein: coronavirus houdt publiek weg

In de GP van Bahrein durft het al eens te spetteren. Dat kan dit jaar ook het geval zijn, zij het dan wel zonder publiek. Vanwege het coronavirus zullen er geen toeschouwers worden toegelaten tijdens de race. Een GP achter gesloten deuren dus.

De start van het nieuwe Formule 1-seizoen staat bijna voor de deur, maar het is nog maar de vraag welke effecten het coronavirus allemaal zal hebben. In de Formule E werden er al enkele races uitgesteld. Dat zal met de GP van Bahrein niet gebeuren.

DATUM BLIJFT STAAN

Die gaat gewoon door zoals op de kalender voorzien was op 22 maart. Weliswaar zonder de aanwezigheid van publiek. Die beslissing heeft de organisatie genomen in samenspraak met de internationale partners en de gezondheidsdiensten van het Arabisch Koninkrijk.

De ticketverkoop was sowieso al stopgezet. De GP van China is reeds met zekerheid afgelast. Het kampioenschap kan wel zoals steeds van start gaan in Australië.