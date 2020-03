Coronavirus spaart ook Formule E en Stoffel Vandoorne niet: opnieuw een race uitgesteld

Na enkele tegenvallende resultaten zal Stoffel Vandoorne er zeker gebrand op zijn nog eens uit te pakken met een écht goeie race in de Formule E. De eerstvolgende kans hiervoor krijgt hij in Parijs. En dus niet zoals voorzien in Rome.

In alle sporten is het kijken of alle evenementen wel kunnen doorgaan gezien het uitbreken van het coronavirus. Net op het moment dat het virus volop woedt, moest de Formule E passeren in de twee zwaarst getroffen landen: China en Italië. De ePrix van Sanya in China werd eerder al uitgesteld. De Italiaanse regering heeft nu ook beslist om massa-evenementen voorlopig niet meer te laten doorgaan. Daardoor kan de ePrix van Rome ook niet plaatsvinden op de oorspronkelijke datum. Dat was vier april. OP 18/04 NAAR PARIJS Zodra die beperking is opgeheven, zal de FIA samen met zijn partners en de autoriteiten een nieuwe datum proberen te vinden. Zeker nog meer dan een maand kunnen Stoffel Vandoorne en Jérôme d'Ambrosio alleszins niet racen. De eerstvolgende wedstrijd is de ePrix van Parijs op 18 april. Als die wél doorgaat natuurlijk...