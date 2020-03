Coronavirus treft ook Formule 1: "Als een team een land niet binnen mag, kunnen we er niet racen"

Het coronavirus gaat wereldwijd vaak over de tongen momenteel. In de sportwereld is het de vraag welke wedstrijden nog georganiseerd kunnen worden en welke niet. Ook de Formule 1 ontsnapt er niet aan. Sportief directeur Ross Brawn laat zijn licht schijnen op de zaak.

Vooral teams met veel Italiaanse contacten en personeelsleden zouden wel eens met een reisverbod geconfronteerd kunnen worden. Daarnaast kan men zich ook afvragen of het wel veilig is om naar landen als Bahrein en Vietnam af te reizen. In elk geval kan een race niet doorgaan wanneer één van de deelnemende teams de toegang tot het organiserende land ontzegd zou worden, meent Ross Brawn. "Als een team het land niet binnen mag, dan kunnen we er niet racen", klinkt het bij Reuters. "Dat zou niet fair zijn." FAIRE STRIJD Als een team zelf het risico schuwt en de verplaatsing niet wil maken, liggen de kaarten enigszins anders. "Indien een team zelf beslist om niet naar een race te gaan, dan is dat uiteraard hun eigen beslissing. Maar wanneer een team het onmogelijk wordt gemaakt door een beslissing van het land, dan is het moeilijk om een faire strijd te hebben."