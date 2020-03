🎥 Verstappen kan zich al eens lekker laten gaan op het vernieuwde circuit in Zandvoort

In 2020 passeert het Formule 1 gebeuren nog eens in Nederland over het circuit van Zandvoort. 35 jaar geleden is het intussen al dat de snelste bolides ter wereld over het asfalt gingen.

Het parcours is ook niet meer hetzelfde als in 1985. Het circuit is heraangelegd en op woensdag 4 februari mocht Max Verstappen, de publiekstrekker in Nederland bij uitstek, zich al eens uitleven in Zandvoort. De GP van Nederland zal doorgaan in het weekend van 1 tot 3 mei en daarin zullen de racepiloten hun bolide 72 keer rond het parcours sturen. Wat het nieuwe circuit zo speciaal maakt zijn de 'kombochten', die nergens anders te vinden zijn in de F1-kalender. Op 3 mei zal het ook bikkelen zijn om de snelste rondetijd neer te zetten. Er is namelijk nog geen baanrecord gevestigd op het parcours. 💥 De eerste ronden van @Max33Verstappen in zijn @redbullracing over het nieuwe @CP_Zandvoort 🚀🇳🇱 pic.twitter.com/eJkph09AoO — Robert Doornbos (@robertdoornboss) March 4, 2020